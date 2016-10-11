Москва, 11 октября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит Армению 14 октября, глава государства примет участие в сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Планируется обсуждение ситуации в зоне ответственности ОДКБ, а также вопросов дальнейшего совершенствования системы коллективной безопасности Организации», — отмечается в сообщении.

«Особое внимание будет уделено мерам по противодействию международному терроризму», — указали в Кремле.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на сессии в Ереване председательство в ОДКБ перейдет от Армении к Белоруссии.

Главы государств — членов ОДКБ на заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) обсудят международную ситуацию и актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности, рассмотрят проекты решения о Стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года и создании Центра кризисного реагирования ОДКБ, выполнение решений Совета коллективной безопасности по совершенствованию деятельности ОДКБ и дополнительные меры по противодействию терроризму, в частности, проект Положения о формировании Единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ.

Учитывая, что в 2016—2017 годы председательство в ОДКБ переходит к Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко представит на СКБ приоритеты Белоруссии, которые планируется реализовать в период ее председательства в следующем межсессионном периоде.