До конца года Петербургу надо освоить более трети годового бюджета
Санкт-Петербург, 11 октября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. За девять месяцев 2016 года бюджет Санкт-Петербурга на текущий год исполнен на 62,6%. До конца года распорядителям бюджетных средств предстоит освоить 190,5 млрд рублей. Об этом сегодня, 11 октября, сообщил глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.
За январь — сентябрь 2016 года бюджет исполнен по доходам на 76,1% (343 млрд 003 млн рублей), по расходам — на 62,6% (318 млрд 889 млн рублей).
«Всего комитетам правительства Петербурга предстоит освоить 190,5 млрд рублей, что составляет более 37% городского бюджета», — сообщил Корабельников.
Так, комитет по развитию транспортной инфраструктуры исполнил бюджет лишь на 54,7%, ему в четвертом квартале предстоит освоить более 25 млрд рублей. Комитету по строительству Петербурга осталось освоить 18 млрд рублей, что составляет более 60% от общего объема финансирования. Пока ведомство смогло потратить лишь 11,7 млрд рублей или 39,1%.
«В общем объеме расходов более 93% приходится на объекты АИПа (адресной инвестиционной программы, — прим.ред.), 8,9% приходится на строительство стадиона на Крестовском острове», — отметил Корабельников.
Комитет имущественных отношений освоил бюджет на 30,5%, осталось освоить в четвертом квартале 12 млрд рублей, или 69,5% годовых ассигнований. «Это деньги, в том числе, на городские жилищные программы и приобретение объектов недвижимости», — пояснил Корабельников.
Адресная инвестиционная программа пока исполнена на 45,2%, то есть израсходованы 38,9 млрд рублей. «Это значительно ниже среднего процента освоения средств по городу. В предыдущем году темпы были аналогичными — 45%», — сказал глава комитета финансов.
«Значительное отставание от плановых показателей по объектам АИП приходится на комитет имущественных отношений (18,2%) и комитет по строительству (38,9%), — сказал Корабельников, уточнив, что приемка работ по крупным проектам приходится как раз на четвёртый квартал.
Всего в бюджете на 2016 год по статье «расходы» заложено 506,4 млрд рублей. За девять месяцев освоено, как уже говорилось, 62,6%.
При этом, отметил Корабельников, исполнение доходных статей бюджета идет стабильными темпами, положительная динамика сохраняется почти по всем доходным источникам. По прогнозу главы финансового комитета, освоение бюджета может составить 98%, что будет рекордом последних лет.
Отметим, что наибольшая доля денежных поступлений в городской бюджет приходится на налоги физических лиц и составляет 41%. По словам Корабельников, эта тенденция является следствием стабильной ситуации на рынке труда, роста численности работающих и заработной платы (темпы роста зарплаты составили 109,7% — это более высокий показатель, чем в среднем по России, 107,5%).
При этом, отметил Корабельников, Петербург входит в число немногочисленных городов, где более половины собранных налогов перечисляются в федеральный бюджет.