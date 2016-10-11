Санкт-Петербург, 11 октября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. За девять месяцев 2016 года бюджет Санкт-Петербурга на текущий год исполнен на 62,6%. До конца года распорядителям бюджетных средств предстоит освоить 190,5 млрд рублей. Об этом сегодня, 11 октября, сообщил глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За январь — сентябрь 2016 года бюджет исполнен по доходам на 76,1% (343 млрд 003 млн рублей), по расходам — на 62,6% (318 млрд 889 млн рублей).

«Всего комитетам правительства Петербурга предстоит освоить 190,5 млрд рублей, что составляет более 37% городского бюджета», — сообщил Корабельников.

Так, комитет по развитию транспортной инфраструктуры исполнил бюджет лишь на 54,7%, ему в четвертом квартале предстоит освоить более 25 млрд рублей. Комитету по строительству Петербурга осталось освоить 18 млрд рублей, что составляет более 60% от общего объема финансирования. Пока ведомство смогло потратить лишь 11,7 млрд рублей или 39,1%.

«В общем объеме расходов более 93% приходится на объекты АИПа (адресной инвестиционной программы, — прим.ред.), 8,9% приходится на строительство стадиона на Крестовском острове», — отметил Корабельников.

Комитет имущественных отношений освоил бюджет на 30,5%, осталось освоить в четвертом квартале 12 млрд рублей, или 69,5% годовых ассигнований. «Это деньги, в том числе, на городские жилищные программы и приобретение объектов недвижимости», — пояснил Корабельников.

Адресная инвестиционная программа пока исполнена на 45,2%, то есть израсходованы 38,9 млрд рублей. «Это значительно ниже среднего процента освоения средств по городу. В предыдущем году темпы были аналогичными — 45%», — сказал глава комитета финансов.

«Значительное отставание от плановых показателей по объектам АИП приходится на комитет имущественных отношений (18,2%) и комитет по строительству (38,9%), — сказал Корабельников, уточнив, что приемка работ по крупным проектам приходится как раз на четвёртый квартал.

Всего в бюджете на 2016 год по статье «расходы» заложено 506,4 млрд рублей. За девять месяцев освоено, как уже говорилось, 62,6%.

При этом, отметил Корабельников, исполнение доходных статей бюджета идет стабильными темпами, положительная динамика сохраняется почти по всем доходным источникам. По прогнозу главы финансового комитета, освоение бюджета может составить 98%, что будет рекордом последних лет.

Отметим, что наибольшая доля денежных поступлений в городской бюджет приходится на налоги физических лиц и составляет 41%. По словам Корабельников, эта тенденция является следствием стабильной ситуации на рынке труда, роста численности работающих и заработной платы (темпы роста зарплаты составили 109,7% — это более высокий показатель, чем в среднем по России, 107,5%).

При этом, отметил Корабельников, Петербург входит в число немногочисленных городов, где более половины собранных налогов перечисляются в федеральный бюджет.