Барнаул, 11 октября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Сотрудники ГУ МЧС РФ сегодня, 11 октября, провели митинг, посвященный памяти товарищей, погибших 11 октября 1988 года при тушении сложного пожара в Барнауле.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Мемориал, посвященный памяти пожарных, погибших 11 октября 1988 года при тушении сложного пожара в Барнауле

Минутой молчания и возложением венков к мемориалу они помянули троих пожарных: 28 лет назад в профилактории мясокомбината при выполнении служебного долга ушли из жизни начальник отдельного поста первой пожарной части капитан внутренней службы Анатолий Черепанов, командир отделения младший сержант внутренней службы Павел Пономарев и пожарный рядовой внутренней службы Владимир Головачев.

Читайте также: Алтайские спасатели создали Книгу памяти и нашли уникальные данные

«Алтайский край по праву гордится своими пожарными, которые исполняют важнейшее государственное дело по защите жизни и имущества граждан от огненной стихии. Сегодня мы отдаем дань памяти всем пожарным, которые не пощадили свои жизни, выполняя служебный долг», — такими словами заместитель начальника Главного управления по государственной противопожарной службе Алексей Жук обратился к коллегам на митинге.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за все время создания ГУ МЧС РФ в Алтайском крае не произошло ни одной трагедии, связанной с гибелью спасателей на боевом посту. Ребята, которых помянули сегодня, погибли до объединения спасательных и пожарных формирований. Память о них живет в сердцах спасателей.