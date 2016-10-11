Москва, 11 октября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации (РФ) разрешило ввоз из Турции мандаринов, апельсинов и других цитрусовых, а также свежих абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. Соответствующее постановление во вторник, 11 октября, размещено на сайте кабинета министров.

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«Подписанным постановлением из перечня исключены: свежие или сушеные апельсины, свежие или сушеные мандарины (включая танжеры и сатсума), клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, свежие абрикосы, свежие персики, включая нектарины, свежие сливы и терн», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, улучшение отношений между Москвой и Анкарой началось после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган принес извинения РФ и российскому народу за инцидент со сбитым в ноябре 2015 года российским самолётом.

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