Москва, 11 октября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Сокращение добычи нефти Россией можно рассматривать как инструмент, сокращение возможно лишь в теории, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нефть

Сокращение добычи нефти можно рассматривать «как инструмент, который используется и ранее использовался странами ОПЕК», отметил министр, указав на то, что меру всегда можно рассматривать теоретически, сообщает «RT».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы поддержать решение ОПЕК о заморозке или сокращении нефтедобычи.

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По мнению главы «Роснефти» Игоря Сечина, соглашение, если и будет достигнуто, не будет выполняться. «Ответьте себе на вопрос — будут ли Иран, Саудовская Аравия или Венесуэла сокращать добычу?» — сказал Сечин в интервью Reuters. Страны не сдержат свои обещания, даже если оформят решение договором об ограничении нефтедобычи, полагает он. Компания Сечина ограничивать добычу нефти не планирует «С какой стати?» — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.