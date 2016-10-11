Кострома, 11 октября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Начальником отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Костромской области назначен полковник полиции Павел Бабчук. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 11 октября.

Vitaly V. Kuzmin Спецназ МВД

Приказ о назначении руководителей территориальных органов Росгвардии подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

Ранее Павел Бабчук занимал пост командира специального отряда быстрого реагирования УМВД, который участвовал в контртеррористических и специальных оперативно-профилактических операциях, освобождении заложников, задержании террористов и членов незаконных вооруженных групп, изъятием из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ, а также обеспечением правопорядка и общественной безопасности при возникновении чрезвычайных обстоятельств и на объектах особой важности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации создана в этом году в соответствии с указом президента России Владимира Путина. В сентябре была утверждена структура ведомства. Росгвардия создана для борьбы с терроризмом и организованными преступными группировками.

Территориальные органы входят в состав округов войск национальной гвардии РФ и предназначены для руководства и обеспечения служебно-боевой деятельности подразделений ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, вошедших в состав Росгвардии, в субъектах Российской Федерации.