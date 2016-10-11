Ярославль, 11 октября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Власти Ярославля намерены упорядочить наружную рекламу и вывески на фасадах исторических зданий в зоне ЮНЕСКО. Об этом новый председатель комитета по рекламе, наружному оформлению и благоустройству Ярославля Алексей Ковинский рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Фасад здания Гостиного двора в Ярославле

«Никаких революций происходить не будет. Будем развивать рекламу и оформление города. Упорядочение конструкций, борьба с незаконными конструкциями. Одна из задач — принять регламент для рекламных вывесок в зоне ЮНЕСКО. Чтобы не происходило, что оконные проемы закрываются баннерами или временными рекламными средствами. Хотелось бы, чтобы открылись фасады исторических зданий. Все эти вопросы будут решаться комиссионно, с привлечением экспертов, общественности, будут выработаны для всех единые правиа игры. Я сторонник регламентированной работы и четких критериев», — рассказал Алексей Ковинский.

Много лет Алексей Ковинский занимался рекламным бизнесом, и его переход в чиновничье кресло вызвал много вопросов в ярославской политической среде. Сам Алексей Ковинский говорит, что новая должность для него — возможность использовать тот опыт, который накопился у него за время работы в рекламном бизнесе.

«Я 20 лет занимался бизнесом, связанным с наружной рекламой. Мои опыт и знания могут помочь этой отрасли развиваться и стать родному городу красивее», — заявил Алексей Ковинский

В распоряжении ИА REGNUM появилась информация, что связанное с Алексеем Ковинским ЗАО «Аврора-аутдор» имеет большую задолженность перед городом. На сайте Ярославской службы судебных приставов размещен список задолженностей данного предприятия. Общая сумма составляет около 811 803 рублей. Сам Алексей Ковинский отрицает, что его фирма имела долги перед Ярославлем.

«У моих бывших структур никогда не было долгов перед городом. Насчет других структур — точной информацией я на сегодняшний день не владею, но не думаю, что есть крупные задолженности. Этот рынок был отрегулирован в плане платежей, и не думаю, что прежнее руководство комитета по рекламе допустило бы большие суммы задолженностей. Долги часто бывают из-за того, что не дошли платежи. Мой предшественник, Олег Макоедов проделал огромную работу, за что ему нужно объявить благодарность. Он упорядочил рынок, создал единую схему», — рассказал Алексей Ковинский.

До своего назначения Алексей Ковинский был известен в Ярославле не только как бизнесмен, но и как политический деятель. В 2008 и 2012 годах он принимал участие в выборах депутатов муниципалитета Ярославля, в 2008 — в порядке самовыдвижения, в 2012-м — от партии «Справедливая Россия». В 2013 году он был кандидатом в депутаты Ярославской областной думы от политической партии «Демократический выбор», но избран не был. На последних двух выборах его кандидатуру поддерживал осужденный мэр Ярославля Евгений Урлашов.