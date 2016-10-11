Москва, 11 октября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Ведущий светских мероприятий и певец Роман Огнев был вынужден покинуть одну из московских закусочных по требованию администрации. Менеджерам и сотрудникам не понравилось, что шоумен кормит в зале заведения карликовую свинью, передает 11 октября телеканал «360».

Eric Kilby Свинья

Инцидент произошел утром в одном из ресторанов популярной сети быстрого питания. Огнев заказал порцию картофеля фри и принялся кормить им своего мини-пига по кличке Агриппина, после чего к столику подошел управляющий и попросил Огнева покинуть ресторан вместе с животным.

«Людям неприятно просто. Еще и запах такой стоит», — пояснил менеджер.

Шоумен отказался, после чего на место подошли сотрудники охраны и полиции. В результате Огнев согласился уйти при условии, что ему вернут деньги за заказанное блюдо.

«Я буду писать жалобы во все инстанции, которые смогут наказать это заведение за нарушение прав человека и животного. Нечеловечески, по-свински поступили», — подытожил он.