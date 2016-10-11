Нейпьидо, 11 октября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Солдаты Мьянмы убили четырех человек в ходе рейда на мусульманские деревни после нападения на полицейские посты, расположенные вдоль северо-западной границы между Мьянмой и Бангладеш, сообщает 11 октября Reuters.

Nicolas Raymond Флаг Мьянмы

Во время рейда военнослужащих Мьянмы в мусульманской деревне Myothugyi, расположенной вблизи пограничной зоны с Бангладеш, было убито четыре человека, которые попытались скрыться во время задержания.

Напомним, 9 октября три пограничных поста полиции на северо-западе Мьянмы были атакованы неизвестными, в результате чего девять полицейских были убиты, еще пять полицейских получили ранения.

Ответным огнем стражей порядка были убиты восемь боевиков из примерно 200 нападавших, двое террористов задержаны. Власти Мьянмы проводят расследование.