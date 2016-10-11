Ереван, 11 октября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Заместитель руководителя администрации президента Армении, представитель главы государства в Национальном Собрании Виктор Даллакян подал в отставку, выступив вместе с тем с громкими заявлениями.

Photolure Виктор Даллакян

«Я заявляю о том, что подал прошение об отставке с поста заместителя руководителя Администрации президента Армении и представителя главы государства в Национальном Собрании. Второе: я выхожу из состава РПА, третье — отныне возвращаюсь в активную политику и приму участие в парламентских выборах 2017 года. Четвертое — если после моего сегодняшнего выступления что-либо случится со мной или членами моей семьей, то ответственным за это будет Серж Саргсян. Я также обращаюсь к послам, аккредитованным в Армении, чтобы они по возможности обращали бы внимание на мои заявления», — сказал Даллакян.

Некогда отчаянный оппозиционер Даллакян, который при первой же возможности рассказывал о том, как Серж Саргсян проигрывает бюджет Армении в казино в Монте Карло, в 2012 году вдруг резко сменил оппозиционную риторику и в сентябре был назначен заместителем руководителя администрации президента Армении Сержа Саргсяна, представителем главы государства в Национальном Собрании. Также Даллакян вступил в руководимую Саргсяном Республиканскую партию. За последние годы он успел, помимо РПА, побывать в существовавшем в свое время оппозиционном блоке «Справедливость», по ходившим слухам, имел отношение к «Процветающей Армении».

Об отставке Даллакяна армянская пресса сообщала с начала октября. По данным газеты «Айкакан жаманак», Виктор Даллакян основал новую партию под названием «Шрджадарц» («Перелом»). «По сведениям, председателем этой партии станет экс-министр обороны Сейран Оганян. Партия будет действовать в оппозиционном поле, и именно поэтому Оганян отказался от должностей начальника Генштаба ВС Армении, секретаря Совета национальной безопасности и генерального секретаря ОДКБ», — отмечает издание.

В свою очередь газета «Жаманак» отмечает, что в ближайшее время Даллакян начнёт неутомимую борьбу против РПА и Сержа Саргсяна. «Новосозданная общественная организация «Перелом ради развития», которой в настоящее время руководит Эдуард Антинян, в скором времени реорганизуется в партию. Кроме этого, Даллакян уже подобрал себе дорогостоящий офис, открыл информационный сайт, новостной центр на улице Амиряна. По нашим данным, всё это финансируется из России», — пишет газета.

Даллакян, в свою очередь, сегодня подтвердил, что возвращается в политику, но опроверг информацию о том, что его партия будет называться «Перелом». По поводу Сейрана Оганяна Даллакян заявил, что для любой партии было бы честью, чтобы Оганян с ней сотрудничал.