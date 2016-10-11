В Севастополе вновь обсуждают возможность прямых выборов губернатора
Севастополь, 11 октября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Правительство Севастополя выступило с предложением о внесении изменений в устав города с целью внесения в него нормы о прямых выборах губернатора.
Как заявил 11 октября в ходе круглого стола в Законодательном собрании Севастополя исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников, проект поправок в устав города правительством уже подготовлен. По его словам, поправки «касаются не только прямых выборов губернатора»
«Эти поправки я за своей подписью направил в адрес Законодательного собрания города», — цитирует Овсянникова «Крыминформ».
«Мое мнение таково, что должны быть прямые, всенародные выборы. Эта форма наиболее демократична и актуальна для Севастополя. Одно дело, когда депутаты, имея свое представление, выбирают губернатора, а другое — когда все жители Севастополя. А решение по вопросу изменения устава города принимает исключительно Законодательное собрание», — пояснил Овсянников.
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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о внесении изменений в устав города в части введения прямых выборов губернатора Севастополя уже дважды рассматривался городским Заксобранием — и дважды изменения отклонялись. В последний раз проект изменений рассматривался в июле, тогда проект получил отрицательный отзыв Сергея Меняйло, на тот момент губернатора Севастополя, и прокуратуры города.
ЗС Севастополя: Прямые выборы губернатора пройдут в 2017 году
Между тем Дмитрий Овсянников, который исполняет обязанности губернатора с конца июля, ранее заявлял, что готов к участию в прямых выборах главы региона. В сентябре председатель ЗС Екатерина Алтабаева заявила, что прямые выборы губернатора города могут состояться осенью 2017 года.