Пекин, 11 октября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Минобороны России призывает страны — члены ШОС, ОДКБ и СНГ присоединиться к гуманитарной миссии в сирийском Алеппо, сообщил замглавы министерства Анатолий Антонов.

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«Рассчитываем, что наши добрые партнеры во многих странах, в том числе в Китайской Народной Республике, Индии, Казахстане, Азербайджане и других странах, откликнутся на российские предложения и смогут внести свой вклад в стабилизацию гуманитарной ситуации в Сирии», — отметил также Антонов.

По словам представителя Минобороны, Белоруссия и Армения уже предоставили гуманитарную помощь Сирии.

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