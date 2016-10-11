Брянск, 11 октября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. В Брянской области по вине сержанта полиции произошло ДТП, в котором погиб человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области, полицейский в пьяном виде сел за руль, не справился с управлением. В ДТП погиб пассажир автомобиля, за рулем которого был полицейский.

fignetto Автомобиль, побывавший в аварии

ДТП произошло примерно в час ночи 9 октября. Автомобиль двигался по дороге «Орел — Смоленск». Авария произошла в Карачевском районе.

«Сержант полиции (…) не справился с управлением, допустил съезд в кювет, после чего последовал наезд на дерево и опрокидывание автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В пресс-службе УМВД по Брянской области сообщили, что по факту также проводится служебная проверка.

«Решается вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел Брянской области», — заявили в пресс-службе.