Ярославль, 11 октября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. Демидова, кандидат исторических наук и специалист по геральдике Андрей Данилов считает нерациональной смену герба города Переславля-Залесского Ярославской области. Как сообщало ранее ИА REGNUM, о возможной смене герба заявили в администрации города. Это связано с предстоящим 800-летием Александра Невского, родиной которого считается Переславль.

Антон Голицын ИА REGNUM Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском

«Переславль-Залесский — город, который чаще всего среди городов Ярославской области менял свой герб. На гербе Переславля был и владимирский лев (город долгое время входил во Владимирскую губернию), и корабль (ботик Петра Первого), и кинопленка (город был известен своей фабрикой кинопленки), и собор (что говорило об архитектурном богатстве), и сельди — переславская ряпушка. Нынешний герб — сельди на фоне черного щита, на мой взгляд, не самый удачный. Черный цвет в геральдике символизирует печаль, смирение, что не совсем подходит к образу города. И все же — менять так часто герб нельзя! Вспомним значение слова герб — «наследство» в переводе с немецкого. Герб должен олицетворять постоянство, незыблемость исторического наследия, это то, что передается сквозь века. Нельзя менять гербы как перчатки», — считает Андрей Данилов.

Переславль-Залесский был основан почти одновременно с Москвой, как и Москву, его основал князь Юрий Долгорукий. Андрей Данилов считает, что столь древний город должен иметь постоянную символику. Однако эксперт назвал одно условие, которое примирило бы его со сменой герба древнего города:

«Я примирюсь с этим, если переславцы поклянутся, что ближайшие 100 лет не будут менять свой герб!» — сказал Андрей Данилов.