Москва, 11 октября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Верховный суд России отменил постановление Президиума Московского окружного военного суда (МОВС) о переквалификации обвинения бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-полковника Владимира Чиркина и о замене наказания на денежный штраф. Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, сообщает РАПСИ.

mil.ru Владимир Чиркин

Верховный суд рассмотрел представление прокуратуры и пришёл к выводу, что постановление МОВСК (от 15 июня) нужно отменить. Также отменено апелляционное определение МОВС от 23 декабря 2015 года. Дело в отношении Чиркина направлено на новое рассмотрение в апелляцию.

«На заседании представитель Главной военной прокуратуры заявил, что со стороны МОВС имела место судебная ошибка, приведшая к неправильному разрешению дела и назначению чрезмерно мягкого наказания», — говорится в сообщении.

Напомним, Московский гарнизонный военный суд в августе 2015 года признал Чиркина виновным в получении взятки в размере 450 тысяч рублей. Чиркин был приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, лишению звания генерал-полковника, наград и штрафу в 450 тысяч рублей.

Но в декабре суд переквалифицировал его действия как мошеннические. Он был освобождён из-под стражи, а штраф уменьшился до 90 тысяч рублей.