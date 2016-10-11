Екатеринбург, 11 октября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Дело по факту гибели директора творческого объединения «Уральские пельмени» Алексея Лютикова, тело которого было обнаружено 10 августа в отеле «Angelo» в Екатеринбурге, возбуждено не будет. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга в интервью РИА Новости.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

«По факту была проведена проверка, — сказал Шульга. — Уголовное дело возбуждать не стали, так как причиной смерти гражданина стало заболевание».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор «Уральских пельменей» Алексей Лютиков был найден мертвым в отеле «Angelo» в Екатеринбурге 10 августа 2016 г. В номере мужчины также были обнаружены медицинские препараты для снижения артериального давления и бутылки из-под алкогольных напитков.

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