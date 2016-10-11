Минск, 11 октября, 2016, 13:21 — ИА Регнум.



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В сфере межгосударственных отношений Белоруссии и Великобритании нет непреодолимых препятствий. Об этом 11 октября заявил Александр Лукашенко, принимая в своей резиденции члена британской королевской семьи принца Майкла Кентского, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Если уж быть абсолютно искренним, Великобритания, наверное, не очень интересовалась ситуацией в Белоруссии и, скорее всего, действовала в фарватере действий Брюсселя, — сказал Лукашенко. — Ваш приезд, надеюсь, откроет новую страницу наших отношений, и очень многие политики и бизнесмены, которые заинтересуются Белоруссией, получат эту характеристику из ваших уст».

По словам Лукашенко, он рассчитывает на открытие новой страницы в отношениях между Белоруссией и Великобританией. Он отметил, что Великобритания входит в число основных партнеров Белоруссии в сферах торговли и инвестиций, подчеркнув: «Это хорошая основа для нашего дальнейшего сотрудничества. Я хочу, чтобы вы знали, что мы честно и искренне ждем ваш бизнес в Белоруссии. По любым интересующим вас вопросам», — сказал глава государства.

«Мы очень надеемся, что наши отношения с Великобританией будут развиваться. У нас большой интерес в торговле», — сказал Лукашенко. По его словам, у Белоруссии нет никаких ограничений и обязательств, мешающих развитию торговли и сотрудничества в разных сферах с Великобританией.

Лукашенко поблагодарил Великобританию за помощь детям с территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, сказав: «Вы подставили свое плечо и помогли нам оздоровить тысячи детей. За это вам огромная благодарность».

Майкл Кентский поблагодарил за теплый прием и, как сказано в официальном сообщении, подчеркнул, что является первым представителем британской королевской семьи, который посещает Белоруссию. Принц согласился с необходимостью развивать и улучшать белорусско-британские торговые отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, двоюродный брат королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский во время визита 10−13 октября в Белоруссию проведёт серию встреч с официальными лицами республики, посетит Парк высоких технологий, а также ряд исторических и культурных объектов. Официальный Минск придаёт большое значение нормализации отношений с Лондоном.

Отметим, что в 2015 году товарооборот Белоруссии с Великобританией составил $3,2 млрд, из которых почти $3 млрд пришлось на белорусский экспорт нефтепродуктов, выработанных на белорусских НПЗ из российской нефти. Великобритания также играет заметную роль в привлечении иностранных инвестиций, которые официальный Минск желает видеть тем больше, чем сильнее усугубляется социально-экономический кризис в Белоруссии. «Разворот на Запад» во внешней торговле и внешней политике происходит успешнее на фоне украинского кризиса.