Москва, 11 октября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Рассмотрение проекта федерального бюджета на 2017−2019 годы в первом чтении может состояться в Госдуме 18 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Мы обратились в правительство и были поддержаны в том, что проект федерального бюджета будет внесен в Госдуму не до 1 ноября, а будет внесен 28 октября. В случае, если проект поступит в Думу 28 октября, обсуждение его в первом чтении может состояться 18 ноября в пятницу», — отметил он.

«Естественно, этому будет предшествовать публичное рассмотрение каждой цифры в бюджете на комитете по бюджету», — сказал глава комитета.

21 октября на пленарном заседании Госдумы планируется рассмотреть отчет об исполнении бюджета за 2015 год и поправки к федеральному бюджету 2016 года, добавил Макаров.