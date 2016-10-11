Вашингтон, 11 октября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Власти одного из округов американского штата Северная Каролина приняли решение об эвакуации населения в связи с последствиями урагана «Мэтью», передает телеканал WNCN.

NASA Тайфун

Населенным пунктам округа Ленуар угрожает наводнение — одним из последствий разгула стихии может стать подъем воды в реке Ньюс. Об эвакуации населения было объявлено 10 октября. В округе продолжает действовать режим чрезвычайного положения, введенный на прошлой неделе перед приходом в регион урагана.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Мэтью», который достиг штата Северная Каролина 8 октября, покинул пределы региона, однако его последствия оказались достаточно тяжелыми. Так, затоплены города Люмбертон и Принсевилл, а также населенные пункты в округе Камберленд.