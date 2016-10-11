Красногорск, 11 октября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В Московской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Ежемесячный оборот подозреваемых составлял в 1 млрд. рублей, сообщает МВД РФ.

publicdomainpictures.net Конец банка

По версии полиции, злоумышленники проводили инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, обналичивание денежных средств без лицензии, а также переводы без открытия банковских счетов. Для выполнения этих операций мошенники использовали более 200 подконтрольных компаний.

Проведено одновременно 65 обысков: в трех кредитных учреждениях, десяти офисах и 52 жилых помещениях. В ходе обысков изъято более 60 млн рублей, 25 кредитных карт, через которые осуществлялось обналичивание денежных средств, и более 500 печатей подконтрольных фирм.

Также полицейские изъяли электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами «Банк-клиент». Обвинения по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Мошенничество» и"Организация преступного сообщества» предъявлены пятерым участникам группы, всего задержано 20 человек.