Симферополь, 11 октября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Суд Киевского района Симферополя продлил до 10 декабря арест Евгению Панову и Андрею Захтею, подозревающихся в подготовке терактов на территории Крыма.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

«Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следователя ФСБ продлил на два месяца, до 10 декабря, арест Евгению Панову и Андрею Захтею», — сообщил ИА «Крыминформ» источник в правоохранительных органах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа ФСБ сообщила о предотвращении в Крыму терактов, планируемых главным управлением разведки Минобороны Украины. Группа диверсантов, заброшенная в Крым, должна была нанести атаки по критически важным элементам инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Кроме того, в Крыму вскрыли агентурную сеть главного управления разведки Минобороны Вооруженных сил Украины и задержали граждан Украины и России, оказывавшие содействие в подготовке терактов, в том числе Панова и Захтея.

Панов дал признательные показания о подготовке диверсионных и террористических актов в Крыму в составе украинской ДРГ.

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