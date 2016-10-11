Дамаск, 11 октября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В результате террористической атаки боевика на севере Сирии погибли, по крайней мере, 10 человек, заявили представители Наблюдательного совета по правам человека в Сирии, сообщает 11 октября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

Взрыв произошел в деревне аль-Маши недалеко от северного сирийского города Манбидж. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вооруженные группировки, поддерживаемые США, вытеснили боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из города Манбидж и прилегающих районов в августе этого года.