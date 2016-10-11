Киев, 11 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В Киеве эксперты и политики могут вести работу по подготовке законов о выборах в отдельных регионах Донбасса и особом статусе. Тем не менее, в украинском парламенте пока нет голосов для принятия этих законов. Как сообщает Обозреватель, об этом 11 октября заявил народный депутат, член фракции «Народный фронт» Михаил Бондарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«В парламенте есть разные группы. У каждого свое мнение. Поэтому подобная работа действительно может вестись», — предположил Бондарев.

При этом он отметил, что местные выборы в ДНР и ЛНР пройдут только после того, как Украина возьмет под контроль участок российско-украинской границы, а войска противника сложат оружие. «Пока войска агрессора не покинут Донбасс, пока «террористы» не сложат оружие, пока мы не восстановим контроль над границей, никаких выборов быть не может. И большинство в Верховной Раде разделяют эту позицию, поэтому голосов в любом случае нет», — добавил Бондарев.

Ранее, 10 октября, в украинских СМИ появилась информация о том, что в Киеве начались консультации экспертов Украины, Германии и Франции относительно проекта законов о выборах на Донбассе и об особом статусе Д/ЛНР. Достижение конкретных результатов в реализации политической части Минских соглашений прогнозируется уже через 2−3 месяца.

В свою очередь, 11 октября в интервью изданию «Эспрессо ТВ» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал Киев снижать уровень торговой блокады с ДНР и ЛНР.

«Надо возобновлять работу всех КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда). Более того — надо делать те изменения в работе, которые позволят избегать искусственных сложностей перед гражданским населением во время пересечения линии разграничения. Параллельно с этим нужно вводить механизм, согласно которому должны заработать, в конце концов, логистические центры», — считает Тука.

По его словам, жителям Донбасса нужно разрешить закупать больше товаров в Украине. «Одновременно мы выступили с инициативой существенного изменения правил пересечения линии разграничения, что должно ослабить ограничения. Первое — увеличение количества груза, который разрешено перевозить физическому лицу. Сейчас это ограничение 50 кг. Мы боремся за то, чтобы его увеличили хотя бы до 200 кг. Второе — мы не понимаем и откровенно выступаем против того, чтобы СБУ руководила товарообменом. Это не свойственные Службе безопасности Украины функции», — пояснил Тука.

Кроме того, в комментарии изданию «Гал-инфо» украинский политолог Владимир Фесенко отметил, что лидеры Германии и Франции пытаются вернуть Киев и Москву за стол переговоров и активизировать Минский процесс.

«Предварительно есть консенсус, что такую встречу (в «нормандском формате») нужно провести. Хотя бы для того, чтобы наработать концептуальную дорожную карту по выполнению Минских договоренностей. Сейчас окончательный вариант такой дорожной карты еще не согласован. Европейские лидеры стремятся спасти Минские соглашения», — утверждает Фесенко.

Он считает, что Москва пытается привлечь Германию и Францию для оказания давления на Киев в рамках выполнения Минска-2. «Европейские лидеры хотят реанимировать Минские соглашения, но Россия в этом вопросе играет. Она хочет, чтобы Украину принудили к уступкам. Однако у нас четкая позиция. В первую очередь — вопрос безопасности, а только тогда можно решать политические вопросы. На трех направлениях уже происходит отвод войск с линии разграничения. Зато Кремль требует, чтобы Украина сделала шаг по проведению выборов на Донбассе. А для нас приоритетным вопросом является прекращение огня и установление контроля над границей. Зато Россия стремится давить на нас», — считает Фесенко.

В то же время аналитики аналитической компании Stratfor считают, что представителям США не удалось договориться с властями РФ относительно конфликта на востоке Украины. По их мнению, до конца 2016 года Кремль попытается достичь взаимопонимания по Украине и по Сирии, но для своей выгоды. В Stratfor отмечают, что Киев вряд ли пойдет на уступки Москве в вопросе предоставления автономии отдельным регионам Донбасса. Эксперты также уверены, что до конца правления Барака Обамы вопросы по Украине и Сирии останутся нерешенными.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре украинский Институт Горшенина опубликовал результаты опроса среди украинских нардепов. Отмечается, что 59,7% опрошенных депутатов Украины не считают Минские соглашения единственным и безальтернативным путем решения конфликта в Донбассе. И лишь 32,5% придерживаются противоположного мнения. При этом за особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) готовы проголосовать 15,6% опрошенных нардепов, против — 63,6%, колеблются 20,8% депутатов. Закон об амнистии готовы поддержать 11,7%, «против» — 61%.

Опрос среди народных депутатов был проведен с 20 по 23 сентября 2016 года. Выборка исследования была разработана с учетом количественного состава фракций Верховной Рады. В опросе приняли участие 163 депутата.

Напомним, 29 сентября глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Украина никогда не выполнит Минские соглашения, поэтому возникают сомнения относительно необходимости присутствия украинской стороны в «нормандском формате» переговоров.

«Украина никогда не выполнит Минские соглашения. Они этого не хотят. А если они этого не хотят, то и не будут делать», — сказал Захарченко.

По его словам, если США не заставят Раду принять законы, предусмотренные Комплексом мер по выполнению Минских соглашений (законы об амнистии и особом статусе), тогда это сделает ДНР. «Если в Украине даже депутаты не хотят голосовать и Америка их может не заставить, тогда заставить сможем мы. Но тогда это для Украины будет больнее в разы», — пообещал Захарченко.

Ранее руководство ДНР и ЛНР неоднократно призывало Киев выполнить политическую часть Комплекса мер по реализации Минских соглашений — принять закон об амнистии бойцов ДНР и ЛНР, закон о выборах в отдельных регионах Донбасса и закрепить в Конституции Украины автономию Донбасса. В то же время украинская сторона настаивает на последовательном выполнении пунктов Комплекса мер, в частности сначала выполнить 1−3 пункты Минских соглашений — обеспечить устойчивый режим прекращения огня на линии соприкосновения, отвести тяжелые вооружения и допустить наблюдателей ОБСЕ на все объекты ДНР и ЛНР.