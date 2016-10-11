Краснодар, 11 октября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Оставшиеся матчи Лиги Европы УЕФА 2016/17 футболисты «Краснодара» смогут провести на новом стадионе. Союз европейских футбольных ассоциаций получил согласие от всех соперников по турниру — «Шальке-04», «Зальцбург» и «Ницца». Об этом ИА REGNUM 11 октября сообщили в пресс-центре ФК «Краснодар».

fckrasnodar.ru Стадион в Краснодаре

В письме от УЕФА говорится, что у команд, с которыми предстоит сыграть «Краснодару», нет каких-либо возражений насчет замены места проведения матчей. «Мы подтверждаем, что УЕФА в виде исключения одобрила запрос ФК «Краснодар» провести все оставшиеся матчи группового этапа, а также все последующие матчи (если клуб квалифицируется в стадию турнира «с выбыванием») на стадионе ФК «Краснодар», — сказано в письме.

Добавим, что первый домашний матч клуба состоится 20 октября. В этот день «Краснодар» примет немецкий «Шальке-04» в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы.

Напомним, что новый стадион футбольного клуба «Краснодар» распахнул свои двери для игроков и болельщиков 9 октября. На спортивной арене сборная России приняла футболистов Коста-Рики. Дружина Станислава Черчесова уступила соперникам в товарищеском матче со счетом 3:4. Ворота российской команды защищал голкипер «Ростова» Сослан Джанаев, признанный лучшим вратарем по итогам сезона 2015/16.

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Отметим, что стадион может вместить 34 тыс. человек. Объем инвестиций в проект составил 12−13 млрд рублей.