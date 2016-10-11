Тирасполь, 11 октября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В селе Ташлык Григориопольского района Приднестровья 11 октября состоялась церемония открытия новой средней школы с молдавским языком обучения, построенной на российские деньги по линии некоммерческой организации «Евразийская интеграция». Как передает корреспондент ИА REGNUM, на церемонию открытия прибыл вице-премьер РФ, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин, курирующий данный проект.

Флаг России

С приднестровской стороны на мероприятии присутствовали президент Евгений Шевчук, спикер Верховного совета Вадим Красносельский, премьер-министр Павел Прокудин.

Рогозин зачитал приветственный адрес от имени президента РФ Владимира Путина. «Важно, что приднестровцы бережно хранят и приумножают лучшие традиции средней и высшей школы, сложившиеся за долгие годы нашей общей истории. Хотел бы подчеркнуть, что в своих усилиях по развитию системы народного образования вы всегда можете рассчитывать на помощь российских партнеров», — говорится в послании.

«Наша совместная работа на этом важном и гуманитарном направлении уже приносит конкретные, ощутимые результаты. В прошлом году Россия направила в приднестровские школы комплекты учебной литературы, оказала содействие в возведении нового корпуса медицинского факультета Приднестровского государственного университета, а этой осенью в селе Ташлык открывается новая школа, построенная при российском участии», — отметил российский президент.

Он выразил уверенность, что «российско-приднестровские связи в области образования будут и далее активно развиваться по благо наших братских народов».

За четыре года в рамках деятельности АНО «Евразийская интеграция» в Приднестровье для системы просвещения было построено пять детских садов и новый корпус медицинского факультета ПГУ им. Т. Г. Шевченко.

В пресс-службе Шевчука в этой связи напомнили, что российская организация «Евразийская интеграция» стала осуществлять свою деятельность на территории Приднестровья в 2012 году — «после провозглашения президентом Евгением Шевчуком курса на евразийскую интеграцию». «В том же году глава государства объявил поддержку системы образования своим главным приоритетом», — добавили в президентской пресс-службе. Об участии в церемонии открытия школы в Ташлыке спикера Красносельского там умолчали.

В пресс-службе Верховного совета в свою очередь ничего не сообщили о присутствии там президента Шевчука. Зато привели заявление Красносельского. «Для меня Россия — это и день вчерашний, и день сегодняшний, и день завтрашний. Она своих не бросает. Именно в развитии культурно-гуманитарных проектов Россия выражает свою близость приднестровскому народу и желание быть соучастником происходящих здесь событий, развивать гражданское общество, культуру, образование. Конечно, надо развивать и экономику. Депутаты Верховного совета в этом направлении работают, чтобы помимо общекультурных связей, исторических, традиций, общих военно-стратегических задач, у нас была и общая экономика. Из приветствия Владимира Путина становится понятным, что Приднестровье — это часть Русского мира. Российский президент стремится помогать Русскому миру, представители каких бы национальностей здесь ни проживали», — сказал спикер. Он также выразил уверенность в том, что школа села Ташлык станет не только образовательным учреждением, но и центром молдавской культуры.

ИА REGNUM напоминает, что в Приднестровье идет президентская предвыборная кампания. Фаворитами гонки являются нынешний президент Шевчук и спикер Красносельский.