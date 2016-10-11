Брюссель, 11 октября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Нил Муйжниекс отменил октябрьский визит в Российскую Федерацию (РФ) из-за ограничения программы посещения. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил сам комиссар во вторник, 11 октября.

Saeima Нил Муйжниекс

«С глубоким сожалением вынужден сообщить, что этот визит не состоится ввиду неприемлемых условий, предложенных властями РФ для реализации моей программы», — заявил Муйжниекс.

При этом комиссар уточнил, что власти РФ ограничили продолжительность его визита до 48 часов с посещением исключительно Москвы.

«Такие условия не позволяют реализовать полноценную программу посещения страны, как я это делаю во всех других странах — членах Совета Европы», — подчеркнул Муйжниекс.