Кызыл, 11 октября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Первым заместителем тувинского главы назначена Органа Натсак, которая ранее в статусе вице-премьера курировала социальный блок. В ее обязанности Шолбан Кара-оол вменил внедрение системы проектного управления в рамках исполнения задач, поставленных премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

Флаг Тувы

«Развитие региона через реализацию проектов с конкретными сроками, ресурсами, исполнителями и целями. Такой подход в деятельности органов государственной власти является сейчас востребованным», — сказал Шолбан Кара-оол.

Органа Натсак родилась в 1973 году, окончила Санкт-Петербургский государственный университет и аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации, кандидат философских наук.

Работала заведующей отделом научно-исследовательских работ Международного юридического института при Мини тстерстве юстиции Российской Федерации; завсектором протокольного обеспечения международных связей Центра международных связей Российской Академии государственной службы при президенте Российской Федерации; старшим преподавателем кафедры политологии и социологии Московского педагогического государственного университета.

С 2006 года — заместитель и первый заместитель министра науки, учебных заведений и молодежной политики Тувы, первый заместитель министра образования и науки, затем была министром образования и науки, министром информатизации и связи. С октября 2014 года — заместитель председателя правительства Тувы.