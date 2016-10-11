Санкт-Петербург, 11 октября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Перевозка болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге будет организована пятью маршрутами автобусов-шаттлов. Им на помощь придут другие виды городского общественного транспорта, в том числе трамваи. Об этом сообщили 11 октября в аппарате вице-губернатора Игоря Албина по итогам совещания по транспортному обеспечению футбольного Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.

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Как сообщается, маршрутами спортивных соревнований, помимо пяти маршрутов автобусов-шаттлов, признаны трамвайные маршруты №19 и №48, все линии метрополитена и пригородные электропоезда.

«Запланировано обновление подвижного состава наземного городского транспорта и метрополитена к спортивным мероприятиям 2017−2018 гг.», — подтвердили в Смольном ранее озвученные планы по закупкам новых автобусов, трамваев, троллейбусов и вагонов метро.

Как отмечается, план транспортного обеспечения мероприятий ФИФА в Санкт-Петербурге был согласован с «Оргкомитетом «Россия-2018» в ноябре 2015 года. Представленные к нему 172 замечания и предложения к настоящему времени отработаны.

«Вопросы, которые остаются в стадии решения, связаны в основном с местом дислокации фестиваля болельщиков, которое будет окончательно согласовано в рамках предстоящего в октябре визита делегации ФИФА в Санкт-Петербург», — добавили в пресс-службе Албина.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга намерены закупить 125 автобусов-шаттлов для доставки людей на стадион на Крестовском острове. Шаттлы будут представлять собой сочлененный автобус повышенной вместимости, с так называемой «гармошкой».

Маршрут следования шаттлов будет проходить через аэропорт «Пулково» и Московский вокзал. Также, если фан-зоной будет утверждена Конюшенная площадь, автобусы будут забирать болельщиков и оттуда. Во время проведения в Петербурге матчей Кубка Конфедераций в 2017 году также будет организовано движение трамваев-шаттлов.

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Напомним, для доступа болельщиков на новый стадион, строящийся в западной части Крестовского острова, на намывных территориях будет возведена станция метро «Новокрестовская». Кроме того, от Приморского района на Крестовский остров строится пешеходный Яхтенный мост.