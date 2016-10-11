Севастополь, 11 октября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Правительство Севастополя предоставляло преференции предприятиям сферы ЖКХ и даже субсидировало их через департамент городского хозяйства — незаконным способом государственным унитарным предприятиям (ГУПам) было выплачено 70 млн рублей. Об этом сообщило управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Крым и Севастополю.

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Соответствующее постановление № 1079-ПП, которое предусматривает создание более выгодных условий работы для ГУПов, предоставляющим услуги, работы по содержанию жилых помещений в многоквартирных домах, было принято в ноябре 2015 года, когда губернатором города был еще Сергей Меняйло.

Условием для получения доплат из городского бюджета выступало «наличие недополученных доходов». Сумма в 70 млн рублей, которая была выплачена предприятиям в 2015 году, была запланирована также и на 2016 год. В ФАС указали, что эти действия противоречат Бюджетному кодексу, и на основании статьи 39.1 федерального закона «О защите конкуренции» обязали в течение 10 дней исключить из постановления правовые нормы, предоставляющие исключительное право указанным ГУПам на получение субсидий.

Следует отметить, что постановление было подписано директором департамента городского хозяйства города Севастополя Олегом Казуриным, который в настоящее время занимает пост вице-премьера Крыма и курирует вопросы ЖКХ.