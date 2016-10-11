Барнаул, 11 октября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Барнаульские правоохранители изобличили злоумышленников, которые в составе организованной преступной группы похищали дорогостоящие автомобили, сдаваемые в аренду через Интернет. Подробности сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба алтайской прокуратуры.

Светлана Шаповалова Автомобиль в Барнауле

По данным следствия, при заключении договора одним из мошенников вносилась арендная плата за 2−3 дня, после чего автомобили перегонялись к границе с Республикой Казахстан или в Новосибирскую область, где с них демонтировались средства слежения и контроля. Впоследствии похищенная техника реализовалась жителям Казахстана.

Всего с апреля по май 2015 года в Барнауле, Белокурихе, Новосибирске и Омске было похищено 5 автомобилей (Volkswagen Polo, Hyundai ix35, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Toyota Land Cruiser 200). Ущерб автовладельцам оценен в сумму более 5 млн. рублей.

Уголовное дело уже направлено прокуратурой города для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Барнаула.