Нью-Йорк, США, 11 октября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Гражданку России Светлану Захарову (Светлану Трэвис) задержали в Нью-Йорке по обвинению в вымогательстве: по версии правоохранительных органов, она пыталась незаконно получить деньги у Элиота Спитцера — бывшего губернатора штата Нью-Йорк, передаёт телеканал АВС.

relax.tavrika.su Арест

Захарова была арестована по возвращении в Нью-Йорк из России. В РФ же Захарова уехала в феврале 2016 года — после того, как обвинила Спитцера в насилии над ней в номере гостиницы «Плаза».

Захарова выдвинула требование — денежную компенсацию. Причастность Спитцера к насилию опроверг его адвокат, назвав историю придуманной.

Кроме того, Захарова подозревается в подделке документов и в махинациях с жильём. Обвинения гражданке России будут предъявлены 11 октября в суде Манхэттена.