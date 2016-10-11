Сеул, 11 октября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Береговая охрана Южной Кореи получит право применять огнестрельное оружие против китайских рыболовных судов, ведущих незаконный промысел в территориальных водах Южной Кореи, заявили официальные представители Южной Кореи, сообщает 11 октября Reuters.

Valentin Janiaut Флаг Южной Кореи

«Мы будем активно реагировать на незаконные действия китайских рыболовных судов и применим все необходимые меры… включая использование огнестрельного оружия», — сказал заместитель начальника береговой охраны Южной Кореи Ли Чхун Чже.

Напомним, власти Южной Кореи вызвали посла КНР, чтобы получить объяснения по поводу инцидента в Желтом море, когда китайское рыболовное судно протаранило судно береговой охраны Южной Кореи, после чего судно береговой охраны затонуло.

Информация о пострадавших среди служащий береговой охраны Южной Кореи не поступала.