Минск, 11 октября, 2016, 12:52 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Флаги России и Белоруссии

Руководство Белоруссии считает принципиальным вопросом сокращение сильной экономической зависимости от России. Об этом сообщил журналистам 10 октября в Варшаве министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Как сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, министры иностранных дел Белоруссии и Польши обсудили вопросы безопасности в регионе Восточной Европы. Владимир Макей и Витольд Ващиковский «уделили большое внимание и значительное время» данным вопросам, констатировав категорическое неприятие военного решения конфликтов.

«Мы негативно оцениваем происходящее сейчас в нашем регионе. Негативно в том плане, что мы считаем, что гонка вооружений, которая уже обозначилась, происходящее накопление дополнительных воинских контингентов на Востоке и на Западе не способствует большей безопасности в регионе», — сказал Макей.

Он сообщил, что «мы хотели бы, чтобы между НАТО и Россией был очень открытый, транспарентный и искренний диалог. К сожалению, нет пока искреннего диалога между геополитическими игроками, между США и Россией, между НАТО и Россией. И мы считаем, что это одна из главных проблем». По мнению министра, диалог даст возможность открыто и транспарентно обсуждать имеющиеся проблемы в разных сферах.

«Мы, конечно же, не приветствуем дополнительное размещение контингента войск НАТО в Польше и балтийских государствах. Но мы понимаем, что не можем предотвратить эту тенденцию, и стараемся понять логику наших польских и прибалтийских партнеров, — добавил глава МИД Белоруссии. — Нам не хочется верить, что НАТО имеет в своих планах совершить какую-то агрессию в отношении Белоруссии, отнюдь нет. Мы надеемся, что эти времена ушли в прошлое».

Он обратил внимание: «Мы не воспринимаем то, что происходит сейчас в Польше и балтийских государствах, как прямую военную угрозу для Белоруссии, но мы считаем это определенным вызовом и думаем о методах адекватного реагирования на эти угрозы».

Оценивая перспективы «разворота на Запад» официального Минска, Макей констатировал: Белоруссия и Россия являются «очень тесными партнерами и союзниками»: заключено более 200 различных межправительственных, межгосударственных и региональных соглашений и договоров во всех сферах — начиная с политической, экономической и заканчивая военной.

«К сожалению, и в прошлом, и сейчас случаются определенные конфликты, определенные проблемные ситуации в наших отношениях. В первую очередь это связано с вопросом торгово-экономического сотрудничества, с вопросами поставок газа и нефти и др. В прошлом были «сахарные» и «молочные войны», — сказал Макей. — Мы, конечно же, понимаем подоплеку, которая скрывается за этими конфликтами».

«Что касается принципиальных наших подходов, мы не собираемся отрываться от России. Мы понимаем, что в экономическом плане Белоруссия достаточно сильно зависит от этого, но мы хотим уйти от этой сильной зависимости, быть менее зависимыми от одного государства, что особенно ущербно в периоды финансово-экономических кризисов», — пояснил он.

По словам Макея, Минск не намерен разрывать отношения с Москвой. Он заверил: руководство Белоруссии ищет баланс и не рассматривает отдаление от России как самоцель.

«Но это не значит, что мы намерены разорвать все связи с нашим главным союзником и партнером. Наоборот, мы намерены эти связи укреплять, но одновременно мы считаем, что в наших национальных интересах развитие нормальных добрососедских отношений с нашими западными партнерами, со странами Европейского союза, с Европейским союзом в целом, да и с другими геополитическими игроками — с Соединенными Штатами Америки, с другими центрами силы, с Китаем и рядом других стран. Поэтому, если мы и выстраиваем наши отношения с Европейским союзом, с Китаем или с Россией, то ставим их не в ущерб другим партнерам или не за счет других партнеров. Мы хотим найти разумный, позитивный баланс в отношениях со всеми дружественными странами и континентами».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября состоялся визит министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея в Варшаву. Представителя официального Минска принял президент Польши Анджей Дуда, статс-секретарь Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский и министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В ходе переговоров был обсуждён широкий спектр вопросов, связанных не только с белорусско-польскими отношениями, но также с отношениями Минска и Брюсселя, процессы в Союзном государстве Белоруссии и России, вопросы реализации проекта КНР «Экономический пояс Шёлкового пути» и другие.