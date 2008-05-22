Пекин, 11 октября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Россия готова возобновить контакты по проблемам противоракетной обороны (ПРО) как с США, так и с НАТО — на определенных условиях, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Виктор Познихир.

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По словам представителя Минобороны, целью должно стать «заключение договоренностей, в максимальной степени учитывающих интересы каждой из сторон».

При этом к сотрудничеству по проблематике военное ведомство приглашает «любую заинтересованную сторону, если ее целью является сделать мир хоть чуточку свободнее от взаимного непонимания и угроз».

В то же время Познихир выразил сожаление, что предыдущие попытки вести диалог по ПРО, американская сторона стремилась использовать лишь, как ширму — «партнером демонстрировалась готовность к обсуждению с Россией самых острых проблем, а тем временем реализовывались планы создания системы ПРО».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам Познихира, американские ПРО созданы и расширяются не для противодействия активности Северной Кореи или Ирана. «Оно обусловлено, прежде всего, стремлением получить военное превосходство над Россией и Китаем», — сказал он.