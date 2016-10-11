Ростов-на-Дону, 11 октября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В Ростовской области с 11 по 13 октября пройдут Дни Швеции — трёхдневный марафон различных событий, который расскажет жителям Ростова-на-Дону о культуре скандинавской страны. Также в рамках визита шведской делегации на Дон представители деловых кругов оценят инвестиционный потенциал региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донская государственная публичная библиотека

Делегацию скандинавских гостей возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в России Петер Эриксон. 12 октября он проведет встречу с донским губернатором Василием Голубевым. Стороны обсудят вопросы расширения внешнеэкономического сотрудничества.

По данным Минэкономразвития, внешнеторговый оборот донского региона с Королевством Швеция по итогам первого полугодия 2016 года составил почти 5,7 млн долларов, из которых экспорт равен 1 млн 227 тыс. долларов, импорт — 4 млн 472 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года внешнеторговый оборот вырос на 11,6%.

Также подготовлена обширная культурная программа. Помимо бизнес-семинара в программе Дней Швеции-2016 — кинофестиваль и выставки. Старт тематическим мероприятиям будет дан в Донской государственной публичной библиотеке, где откроется выставка шведской литературы под названием «Здесь растут дети». В литературной гостиной пройдет лекция, посвященная шведской литературе для детей, переведённой на русский язык.

Программа подготовлена и для юных читателей. Для детей будет организовано театрализованное чтение книги шведского детского писателя Свена Нурдквиста «Финдус переезжает». Но особым событием станет кинопоказ документального фильма Кристины Линдстрём «Астрид». Кинолента расскажет историю писательницы Астрид Линдгрен, чьи книги известны детям всех стран и всех возрастов. А гости ростовского Дома кино смогут побывать на фестивале шведского кино, который продлится до 15 октября.

Для старшеклассников 12 октября пройдет страноведческая лекция на английском языке. Её проведет Советник по культуре Посольства Швеции в Москве Стефан Ингварссон. Также в рамках Дней Швеции в Ростовской области состоится встреча Петера Эриксона с главой администрации Ростова-на-Дону Сергеем Горбанем.

Добавим, что экономическое сотрудничество донского региона с Королевством Швеция началось в мае 2008 года.