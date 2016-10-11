Рыбинск, Ярославская область, 11 октября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области предлагают сделать часть улицы Крестовой пешеходной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации. С таким предложением вышел член городской общественной палаты, архитектор Николай Лосев. Речь идет об участке улицы в районе Соборной площади, где расположены основные архитектурные достопримечательности города — Спасо-Преображенский собор, Новая Биржа и так далее. Сейчас власти проводят опрос по этому поводу среди жителей.

Леонид Иванов Волжская набережная в Рыбинске

«Это интересное предложение общественности. Думаю, к нему нужно прислушаться. Ранее идея не получила поддержки и городской власти, и горожан. Возможно, сейчас рыбинцы изменят свое мнение. Я, со своей стороны, готов прислушаться к мнению людей», — сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

По предложению архитектора Николая Лосева транспортные потоки можно перераспределить следующим образом. В Заволжье транспорт поедет по Волжской набережной, общественный транспорт двинется в сторону улицы Горького через улицу Стоялую на улицу Бульварную, остальной транспорт в сторону Мариевки двинется через улицу Герцена по развязке (мост) в пойме Черемухи.