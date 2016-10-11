Вашингтон, 11 октября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Создатели знаменитого американского мультсериала «Симпсоны» предсказали имена двух научных специалистов, которые стали нобелевскими лауреатами 2016 года. Об этом сообщает RT.

Paul Reynolds Симпсоны

«Имена нобелевских лауреатов — 2016 Бернарда Феринги и Бенгта Роберта Хольмстрема появились в мультсериале «Симпсоны» в качестве имен предполагаемых лауреатов еще в 2010 году», — говорится в сообщении.

Сцена происходит в первой серии 22-го сезона мультфильма, где главные персонажи смотрят по телевизору трансляцию церемонии вручения Нобелевской премии.

10 октября в пресс-службе Нобелевского фонда сообщили, что лауреатами премии по экономике стали учёный Оливер Харт и экономист Бенгт Хольмстрем. 5 октября Нобелевская премия по химии за 2016 год была присуждена Бернарду Феринге, Жан-Пьеру Саважу и Фрезеру Стоддарту.

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