Подольск, Московская область, 11 октября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. С 10 октября жители почти 30 многоквартирных домов в микрорайоне Шепчинки города Подольска Московской области не получают горячую воду и отопление в свои квартиры. Мерзнуть гражданам приходится из-за долгов за газ котельной АО «ПЭМЗ», работа которой была приостановлена на неопределенный срок, сообщает «РИАМО» со ссылкой на сотрудника городской теплосети.

TBIT Тепло

«Без отопления и горячей воды остались жители 29 многоквартирных домов микрорайона Подольска. Работу котельной приостановили 10 октября, когда она возобновится, неизвестно», — пояснил собеседник агентства.

Также отмечается, что в августе котельная АО «ПЭМЗ» уже приостанавливала работу, в результате чего без отопления остался 31 многоквартирный жилой. После этого подольская городская прокуратура получила обращение с просьбой принять меры, но ситуация повторилась вновь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы заместителя председателя правительства области Дмитрия Пестова, просроченные долги предприятий ЖКХ Подмосковья за газ составляли до 8,38 миллиарда рублей по состоянию на конец июля 2016 года.