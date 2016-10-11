Брянск, 11 октября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. 57 домов в Брянске пока не подключены к отоплению. Об этом на еженедельной планерке в мэрии сообщил председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Игорь Гинькин, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии. Всего из 2679 домов к отоплению подключены 2622 дома. В большинстве случаев задержки связаны с порывами на теплотрассах.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

«Задержки с подачей отопления в дома в основном связаны с порывами теплотрасс, их в оперативном режиме устраняют бригады коммунальщиков ГУП «Брянсккоммунэнерго»: три в Бежицком районе города, по одной в Советском и Фокинском районах города», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом все социальные учреждения уже подключены к отоплению.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон начался в Брянске 22 сентября. При этом на момент пуска тепла подготовка труб еще шла. При этом, по данным на лето 2016 года, износ теплосетей в городе составлял примерно 48%. Из 480 км тепловых сетей в замене нуждались почти 222 км. При этом за последние пять лет в городе было заменено всего 67,7 км труб.

Также вызывает вопросы и готовность детских садов к серьезным холодам. По данным активистов ОНФ, три детских сада в Брянске могут остаться без тепла в сильный мороз. Общественники выявили, что некоторые теплосети сильно повреждены, а на некоторых местах совсем нет теплоизоляции труб, что может привести к полному отключению объектов от подачи тепла.