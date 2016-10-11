Москва, 11 октября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2017−2019 годы поступит в Госдуму 28 октября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») на заседании комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Бюджет поступит в Думу 28 октября», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов.

Согласно принятым нормам, правительство обязано внести в Госдуму проект федерального бюджета на следующую трехлетку до 1 ноября 2016 года.

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Правительство РФ разработало 11 приоритетных проектов, на которые будут выделены ресурсы и которые обеспечат приоритеты как в социальном развитии, так и в экономике, сообщил накануне глава Минфина Антон Силуанов.