Санкт-Петербург, 11 октября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В ходе проверки деятельности прокуратуры Санкт-Петербурга выездной комиссией Генеральной прокуратуры РФ выявлено около 150 неучтенных преступлений и около тысячи нарушений, связанных с отказом в возбуждении или незаконным прекращением уголовных дел.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

По данным издания «Фонтанка.ру», основная часть претензий к качеству следствия, за которым надзирает городская прокуратура, связана с необоснованным отказом в возбуждении уголовных дел.

Генпрокуратура настояла на отмене 515 подобных постановлений об отказе. «Незаконными также признаны 180 постановлений о приостановлении расследования и 103 — о прекращении расследования», — пишет источник. Теперь расследования по этим делам должны быть возобновлены.

Кроме того, ревизорами Генпрокуратуры найдены в Петербурге 145 неучтенных преступлений, в том числе пять особо тяжких и 57 тяжких преступлений.

В сфере надзора за оперативно-разыскной деятельностью по результатам проверки прокуратуры Петербурга принесено 42 протеста, направлено 21 требование, внесено два представления.

Проверка Генпрокуратуры в Санкт-Петербурге должна завершиться 12 октября.