Бамако, 11 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Военнослужащие Швеции, проходящие службу в Мали, подверглись 10 октября нападению террориста-смертника, сообщает Dagbladet.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По счастливой случайности ни один солдат, входящий в состав миротворческого контингента ООН, не пострадал. На данный момент в стране находится приблизительно 250 миротворцев международной организации.

«Самым важным на данный момент для нас является то, что ни один военнослужащий Швеции не пострадал», — заявил официальный представитель Минобороны страны Тони Ремес.

По данным шведского издания Expressen, пока не ясно, были ли солдаты целью смертника. Один военнослужащий армии Мали погиб в ходе теракта, еще двое получили серьезные ранения.