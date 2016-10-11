Москва, 11 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на ужесточение наказания за подкуп, внес в Госдуму зампред комитета нижней палаты парламента по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября. Инициатива направлена на усиление ответственности за коррупцию и подготовлена для реализации рекомендаций ГРЕКО, данных России по итогам третьего раунда оценки национального законодательства и практики борьбы с коррупцией по теме «Криминализация преступных деяний».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Рекомендацией ГРЕКО предусмотрено введение понятий предложения, обещания и просьбы о предоставлении преимущества и принятия предложения или обещания в положения УК об активном и пассивном подкупе. Соответствующие изменения предлагается внести, дополнив УК статьями 2043 «Обещание, предложение или просьба участия в коммерческом подкупе» и 2913 «Обещание, предложение или просьба принять либо передать взятку».

Также предлагается расширить сферу действия положений о взяточничестве Уголовного кодекса, чтобы они однозначно охватывали любую форму неправомерного преимущества, в том числе любые преимущества нематериального характера, независимо от того, имеют ли они поддающуюся оценке рыночную ценность или нет. В связи с этим предлагается дополнить УК указанием на получение услуг неимущественного характера, неимущественных прав или иных неправомерных преимуществ.

Кроме того, в статью 204 УК вносятся изменения, предусматривающие ответственность за подкуп в отношении любого лица, работающего в коммерческой или иной организации, а также указание на получение либо передачу услуг неимущественного характера, неимущественных прав или иных неправомерных преимуществ.

Согласно рекомендации ГРЕКО также следует отменить правило о том, что в случае совершения подкупа в частном секторе, причинившего ущерб исключительно интересам коммерческой организации, уголовное преследование проводится только по заявлению этой организации или с ее согласия. Для учета рекомендации предлагается исключить из УПК статью 23.

Рекомендацией ГРЕКО предложено криминализировать торговлю влиянием — автор дополняет Уголовный кодекс РФ статьей 2914 «Злоупотребление влиянием».

Согласно рекомендации ГРЕКО необходимо увеличить минимальный двухлетний срок давности за совершение подкупа, предусмотренного статьей 291 Уголовного кодекса. На реализацию этой рекомендации направлено предлагаемое изменение в часть первую статьи, предусматривающее увеличение наказания с целью отнесения деяния к категории преступлений средней тяжести.

Дополнительным протоколом к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и рекомендацией ГРЕКО России предписано однозначно криминализировать подкуп национальных и иностранных третейских судей. Отсутствие уголовной ответственности третейских судей за злоупотребление своими полномочиями и получение незаконного вознаграждения существенно увеличивает риск коррупционных злоупотреблений арбитров (третейских) судей для извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц вопреки задачам своей деятельности. Автор предлагает распространить на арбитров (третейских судей) действие статьи 202 УК, предусматривающей уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями частных нотариусов и аудиторов, а также статьи 204 УК, устанавливающей уголовную ответственность за коммерческий подкуп.