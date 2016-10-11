Москва, 11 октября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун предпочитает видеть главным наставником команды российского тренера, а не итальянца Массимо Карреру, сообщает 11 октября «Лайф» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Дмитрий Садовников Массимо Каррера

В настоящее время, поясняет источник, руководство клуба работает над вариантами замены Карреры на специалиста из России. В том случае, если подходящая кандидатура появится и будет одобрена Федуном, новый тренер будет назначен уже зимой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контракт между московским футбольным клубом «Спартак» и тренером Массимо Каррерой был подписан в июле этого года. С 2014 по 2016 год Каррера был наставником итальянской сборной по футболу.