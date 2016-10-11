Анкара, 11 октября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Полиция Турции получила распоряжение о задержании 125 сотрудников полиции, заявили представители Прокуратуры Турции, сообщает 11 октября Reuters.

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Офицеры полиции подозреваются в использовании мобильного приложения ByLock, которое использовали участники неудавшегося военного переворота для координации своих действий, говорится в заявлении Прокуратуры Стамбула.

Напомним, около 100 тыс. человек из военных и гражданских ведомств, полиции и судебной системы были уволены или временно отстранены от выполнения служебных обязанностей, около 32 тыс. человек были арестованы, после неудавшегося военного переворота в Турции 15 июля этого года.

Чрезвычайное положение в Турции, введенное после попытки вооруженного переворота, было продлено еще на три месяца.