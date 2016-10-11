Тирасполь, 11 октября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Россия заинтересована в размещении заказов на промышленных предприятиях Приднестровья, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом непризнанной республики Евгением Шевчуком.

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

«Мы заинтересованы в том, чтобы заказы, которые есть у нашей промышленности, реализовывать на территории Приднестровья», — сказал он.

При этом Рогозин отметил, что согласно имеющейся «достаточно любопытной» статистики, экономика Приднестровья в большей степени ориентирована на рынок ЕС. Отметив в этой связи качество товаров, Рогозин предложил приднестровским коллегам еще раз посмотреть, «что можно сделать со стороны российского рынка, как и где приднестровская промышленность, экономика может сочетаться с российским хозяйством и иметь такую рентабельность, которая позволит компенсировать потери, связанные с доставкой этих грузов через многократные проблемы, связанные с Украиной и другими барьерами».