Калуга, 11 октября, 2016, 12:25 — ИА Регнум.



kavtoday.ru Возбуждено дело

Сотрудник ОГИБДД подозревается в вымогательстве и получении взятки в составе преступной группы, сообщила 11 октября корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СО по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Юлия Фомичева.

По ее словам, два подозреваемых стража порядка и одно гражданское лицо, умышленно подстроили дорожное происшествие с автомобилем 18-летнего калужанина, который находился за рулем без водительских прав.

Полицейские потребовали от молодого человека крупную взятку за несообщение о ДТП в правоохранительные органы. Затем, один из подозреваемых, будучи в обмундировании сотрудника полиции пристегнул потерпевшего наручниками к рулю и вымогал от него еще деньги, угрожая тем, что в автомобиле юноши могут случайно «обнаружить» наркотики.

Калужанину пришлось передать вымогателям в погонах 90 тыс. рублей. Однако в ситуацию вмешались сотрудники службы собственной безопасности УМВД России по Калужской области, которые пресекли нарушение закона полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по статьям: «вымогательство, совершенное группой лиц» и «превышение должностных полномочий, совершенное с применение специальных средств». Подозреваемым в преступлении двум полицейским и их приятелю грозит до 7 лет лишения свободы.

Между тем, уже начата служебная проверка, по результатам которой полицейских, если их вина будет доказана, ожидает увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители будут наказаны в дисциплинарном порядке.