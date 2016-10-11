Москва, 11 октября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Москве объединили интернет-сеть в метро и общественном транспорте, заявили в пресс-службе департамента транспорта столицы. Для того, чтобы подключиться к интернету, необходимо пройти идентификацию с помощью подтверждения номера мобильного телефона или авторизоваться через «Портал государственных услуг».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди в интернете

В ведомстве уточнили, что к беспроводному интернету в столичной подземке ежедневно подключаются до 3 млн раз, через сеть передается порядка 70 ТБ трафика за 24 часа. А с момента запуска сети WI-FI в более 7 000 автобусах, троллейбусах и трамваях подключилось более 1 млн пассажиров. Также, к интернету можно подключиться на 450 остановках наземного городского транспорта.

Глава департамента Максим Ликсутов сообщил, что развитие сети WI-FI в городском транспорте является одной из важных мер повышения качества пассажирского сервиса в столице. «Сейчас мы обеспечиваем бесплатный доступ к сети для пассажиров на протяжении всего пути, вне зависимости от количества пересадок между метро и наземным транспортом. Образование такого единого пространства — это пример плодотворного сотрудничества бизнеса и города, которое направлено на создание комфортного общественного транспорта в Москве», — подчеркнул Ликсутов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бесплатный доступ в интернет заработал в столичном метро в 2014 году. С 2015 года для всех пользователей бесплатного Wi-Fi в метро стала обязательной процедура прохождения идентификации.