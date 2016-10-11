Париж, 11 октября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Франции Франсуа Олланда в Париже не состоится из-за отказа российской стороны, передает агентство Reuters со ссылкой на свои источники во Франции.

publicdomainpictures.net Французский флаг

По данным агентства, причиной такого решения Москвы стало нежелание российского лидера обсуждать в ходе встречи с Олландом только ситуацию в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября глава Франции Франсуа Олланд заявил, что пока ещё не решил, будет ли он встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным во время его предстоящего визита в Париж.

Олланд отметил, что если встреча состоится, он лично заявит лидеру РФ о недопустимости поддержки президента Сирии Башара Асада.

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