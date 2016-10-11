Сыктывкар, 11 октября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя администрации городского округа «Инта» Павла Смирнова,. Он обвиняется в 4 эпизодах получения взяток и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности с использованием своего служебного положения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

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По данным следствия, с августа 2012 по ноябрь 2015 года Смирнов получал взятки в виде денег от руководителя ряда коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования, в том числе от генерального директора ОАО «Интаводоканал», генерального директора ООО «Городская управляющая компания», руководителя ТСЖ «Гарант», ООО «Ваш дом», ООО УК «Патера Ком» и президента благотворительного фонда развития Инты, директора ООО «ЗЖБИ», также представляющего интересы ООО «Ксенон», ООО «Монолит» и ООО «Интстройком».

Денежное вознаграждение передавалось Смирнову за общее покровительство и попустительство по службе, а также совершение действий в интересах указанных организаций (заключение муниципальных контрактов, содействие при приемке и оплате произведенных работ, неоказание административного воздействия и пр.). В случае с благотворительным фондом Смирнов, используя свой авторитет и занимаемую должность, привлекал инвесторов, осуществляющих взносы в пользу фонда.

Сумма полученных преступных путем от предпринимателей средств составила более 30 миллионов рублей.

В мае 2014 года Смирнов, не имея никаких правовых оснований, потребовал от директора, представляющего интересы ООО «Ксенон», ООО «Монолит» и ООО «Интстройком», передавать ему 20% от средств, поступающих указанным организациям в ходе выполнения строительных работ по муниципальным контрактам. Данное условие он обозначил как обязательное для заключения новых контрактов. Все взятки от указанного директора Смирнов получал за счет средств, выплаченных по муниципальным контрактам, заключенным администрацией МО ГО «Инта» либо действующим от ее имени предприятием с вышеуказанными организациями. Тем самым указанным организациям был причинен крупный ущерб.

Напомним, что Смирнов был задержан в ноябре 2015 года после того, как достал переданные одним из директоров компаний ему в качестве взятки денежные средства из холодильника, пересчитал и положил их в карманы одежды. Операция по задержанию проходила под контролем правоохранителей, купюры были помечены, поэтому на руках фигуранта остались соответствующие следы. В ходе следствия был наложен арест на денежные средства на счетах Смирнова в банках на общую сумму более 26 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.